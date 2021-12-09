Домогался до учеников-мальчиков: учителя биологии задержали за педофилию

В Санкт-Петербурге задержали 43-летнего учителя биологии по подозрению в домогательствах к ученикам.

Накануне в полицию обратились две женщины, которые заявили о том, что учитель по биологии одной из школ Моковского района Северной столицы совершал развратные действия в отношении их сыновей, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Педагог домогался до 13-летних подростков в одном из кабинетов школы 5 октября и 9 ноября. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан.

Отмечается, что в 2008 году преподаватель уже привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Тогда педагог получил условный срок и был освобожден в зале суда.

Ситуацию прокомментировали в администрации Московского района Санкт-Петербурга. По словам пресс-секретаря районной администрации Наталии Мироненко, при трудоустройстве в школу летом 2018 года подозреваемый скрыл судимость. «Мужчина предоставил справку-оригинал об отсутствии судимости и факта уголовного преследования, выданную Главным управлением МВД по Петербургу и Ленинградской области», – отметила она, добавив, что за время работы жалоб на учителя не поступало.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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