В Петербурге вновь отложили введение QR-кодов в общепите и торговле

Власти Санкт-Петербурга перенесли введение QR-кодов для посещения предприятий общепита и розничной торговли перенесли с 27 декабря на 2 января. Соответствующее изменение в «антиковидное» постановление внес губернатор Александр Беглов. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем телеграмм-канале.

Ранее систему QR-кодов на этих объектах планировалось ввести с 1 декабря, но затем отложили на 27 декабря.

Кроме того, заведениям общепита разрешили работать в новогоднюю ночь без ограничений по времени. Послабления коснулись и кинотеатров: с 1 января заполняемость кинозалов увеличивается с 50% до 75%.

Помимо этого, в постановлении также уточняется срок действия отрицательного ПЦР-теста. Теперь он определяется от времени получения результата и составляет 48 часов, говорится в документе.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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