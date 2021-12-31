«Сначала постройте заводы, потом реформу объявляйте»: эксперт о мусорном провале Смольного

Петербург должен начать реализовывать мусорную реформу с января 2022 года, однако город, по мнению ряда экспертов, не готов, несмотря на трехлетнюю отсрочку. Специалисты-экологи не раз говорили, что территориальная схема обращения с отходами, подготовленная Смольным, не выдерживает никакой критики, а жители опасаются, что их дворы буквально завалит мусором, так как перевозчики не справятся.

В комментарии для РИА «Новый День» депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш отметила, что, если даже мусор постараются вывозить вовремя, чтобы еще больше не портить рейтинг губернатора Александра Беглова, это не будет означать успех реформы, так как отходы поедут на все те же полигоны к чайкам и бакланам вместо заводов и сортировочных станций.

«Мусор увезут, город в помойку не превратится, но увезут опять же на полигон, а не на мусороперерабатывающий завод, потому что их нет. Так в чем реформа? Вы сначала заводы по переработке и по приему вторсырья постройте, а потом объявляйте, что началась реформа. Куда вы везете? На тот же полигон? Кто там, чайки и бакланы будут разбирать и отделять пластик от стекла? Ну смешно все это», – сказала она.

В том, что мусор повезут на полигоны Ленобласти, эксперт видит еще одну точку напряжения: областные чиновники могут на петербургском мусоре заработать, но обычным ленинградцам не особенно приятно жить рядом со свалками – неслучайно в области проходит столько манифестаций и сходов против «реформы».

«Вы видели какие манифестации и митинги в области? Потому что весь мусор из Питера везут в область. А кому хочется рядом со своим населенным пунктом иметь и полигон, и то, и се. Никто не хочет», – заметила Фаттуш.

В городе достаточно промышленных зон с пустующими корпусами: по мнению Фаттуш, на неработающей части Кировского завода и «Северных верфей» могли бы появиться сортировочные склады и даже заводы. Но чиновники решили максимально упростить себе задачу, просто убрав все из города подальше, полагает Фаттуш. Однако Петербург неотделим от Ленинградской области, и обеспечение комфорта жителей Северной столицы не должно быть за счет тех, кто живет в соседнем регионе.

«Столько площадей заводских! Легче всего из города за черту города все это выкинуть, а что там люди с этим будут жить, горожан наших не интересует абсолютно, лишь бы тут все было чисто и на контейнерной площадке было чисто. Область с городом неотделимы, должен быть комплексный подход, чтобы и там было комфортно и здесь», – подчеркнула она.

Фаттуш пояснила, что реформа означает принципиально иной подход к обращению с отходами, и посоветовала обратиться к опыту Евросоюза – например, Гамбурга, где за счет сожженного на высоких температурах мусора отапливают город, тем более, заметила она, петербургские депутаты и чиновники регулярно там бывают.

Ленинградская область, начавшая мусорную реформу на три года раньше Петербурга, в первые месяцы все же столкнулась с проблемой вывоза отходов из населенных пунктов. Перевозчики, которые руководствовались заниженным нормативом схемы обращения с ТКО, не установили сразу нужную периодичность вывоза отходов, в результате чего жители были вынуждены неделями жить рядом с кучами мусора, при том, что тарифы на эти услуги выросли – в некоторых ТСЖ более, чем в два раза.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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