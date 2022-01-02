Петербург перешел на QR-коды

Сегодня в Санкт-Петербурге вступила в силу система QR-кодов в заведениях общепита и предприятиях розничной торговли. Согласно решению правительства северной столицы, документ не потребуется в аптеках, продовольственных магазинах и торговых точках, где продаются товары первой необходимости.

Власти хотели ввести эту меру с начала декабря, но решение было отложено, отмечает «Коммерсантъ».

В Санкт-Петербурге действует система QR-кодов для музеев, театров, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и других спортзалов и развлекательных заведений. Переболевшие коронавирусом смогут посещать мероприятия, показав электронный сертификат. Период действия отрицательного теста теперь составляет 48 часов.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»