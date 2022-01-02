Отсутствие профильных экспертов мешает наладить обращение с мусором в Петербурге

В конце 2018 года Санкт-Петербургу вместе с Москвой и Севастополем разрешили отсрочить введение мусорной реформы для отладки системы обращения с отходами и подготовки города к переходу на переработку ТКО. Власти города должны были наладить работу регоператора и предоставить ему рабочую территориальную схему. Данный срок истек 1 января 2022 года.

И по итогу стало очевидно, что город оказался не готов к реформе. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы петербуржцев на проблемы с вывозом отходов, которые ожидаемо возникли в новогодние праздники. Из-за перегрузки регоператора НЭО и перевозчиков, дезорганизации организационных процессов и неактуальности терсхемы, из многих ЖК не удается своевременно вывозить мусор. В итоге дворы превращаются в локальные дурно пахнущие свалки, которые не разгружаются по несколько дней. Об этом жители, равно как и СМИ, пишут уже несколько дней.

Редакция РИА «Новый День» поинтересовалась у депутата муниципального образования «Гавань» шестого созыва Ольги Фаттуш ее мнением, удастся ли Петербургу все же ее реализовать и что этому мешает.

Депутат отметила, что скептически относится к введению новой реформы в Петербурге, потому что для ее реализации необходимы готовые решения, а Смольный действует «методом тыка».

«Я очень скептически отношусь к этой реформе, потому что что ни слово реформа, то у людей вызывает дрожь, ужас, потому что вся эта реформа должна дать готовые какие-то решения, а у них реформа – это методом тыка, давайте попробуем, тут получилось, как с регоператором, ой, не пошло, не поехало. Я иллюзий не питаю на этот счет», – рассказала Ольга Фаттуш.

По ее словам, проблема в реализации мусорной реформы заключается в отсутствии среди ответственных за принятие ключевых решений профильных специалистов и экологов, которые могли бы с практической точки зрения предложить действенные инструменты для ее реализации. В Петербурге, к сожалению, все решения принимает «галстучно-пиджачное начальство».

«Все не проработано, потому что принимаются решения где-то в кабинетах, галстучно-пиджачное начальство принимает решения, а если бы они брали за стол переговоров организации, общественников, занимающихся раздельным сбором, сортирующих все, если бы туда приглашали вот таких специалистов, экологов, то, наверное, реформа бы заработала», – добавила депутат.

Ранее в СМИ сообщали об опасениях петербуржцев в связи с трудностями, возникшими с раздельным сбором мусора в ряде петербургских районов.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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