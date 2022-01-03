Вместо опыта Европы – метод тыка: почему терпит неудачу мусорная реформа в Петербурге

Смольный не желает использовать метод других стран в реализации мусорной реформы в Петербурге, предпочитая использовать «метод тыка». Об этом рассказала депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш.

В беседе с РИА «Новый День» Фаттуш положительно оценила намерение провести в Петербурге мусорную реформу, однако раскритиковала реализацию проекта чиновниками.

«У них реформа – это методом тыка, давайте попробуем, тут получилось, как с регоператором, ой, не пошло, не поехало. Я иллюзий не питаю на этот счет», – отметила Фаттуш.

Мундеп напомнила, что аналогичные проекты хорошо зарекомендовали себя в Европе, однако в правительстве Петербурга не спешат использовать опыт других стран. Это не только негативно отражается на реализации реформы, но и затягивает ее.

«Потуги, желания – они вроде как полезные. Но я вообще не понимаю, почему нужно изобретать велосипед, когда в Европе все давно изобретено. И самое ужасное, что все эти депутаты и ЗакСа, и представители комитета, они все туда ездят за опытом, годами они туда ездят за опытом, смотреть, как работает мусоропереработка, мусоросжигание высокотемпературное, которое еще и тепло дает. В Гамбурге четыре мусоросжигающих завода, они дают переработанное сырье и обогревают весь Гамбург. Опыт есть, возьмите документы, сделайте и будет работать. Нет, у нас реформа 10 лет, ну смешно же», – отметила Фаттуш.

Напомним, мусорная реформа официально стартовала в Петербурге с 1 января 2022 года. Но город к ней оказался не готов. Северная столица не построила свои перерабатывающие заводы, Смольный поздно утвердил регоператора для контроля перевозок отходов – компанию «Невский экологический оператор». НЭО не успел подготовиться к переходу на новые правила работы с мусором. Логичным следствием неорганизованности администрации Александра Беглова стало то, что в новогодние праздники Петербург столкнулся с мусорным коллапсом. С 1 января жители начали массового жаловаться на завалы площадок отходами, которые не вывозятся сутками, а также на длительный отклик регоператором на обращения. По данным «Фонтанки», 2 января на портале «Наш Петербург» на рассмотрении находилось более 1200 жалоб на замусоренные контейнерные площадки.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

© 2022, РИА «Новый День»