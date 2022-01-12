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Среда, 12 января 2022, 16:30 мск

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Подросток получил сотрясение мозга в драке в ТЦ из-за QR-кода

В Санкт-Петербурге госпитализировали подростка после драки с охранником торгово-развлекательного центра из-за QR-кода. Потасовка произошла в новогодние праздники.

Инцидент произошел в ТЦ «Охта-молл». Мать, отец и 14-летний сын пришли с целью купить одежду, однако охранник на входе потребовал предъявить QR-коды. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Подросток получил удар по голове, после чего упал на пол. В результате все участники потасовки получили травмы, а мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.

ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, QR-код,