Подросток получил сотрясение мозга в драке в ТЦ из-за QR-кода

В Санкт-Петербурге госпитализировали подростка после драки с охранником торгово-развлекательного центра из-за QR-кода. Потасовка произошла в новогодние праздники.
Инцидент произошел в ТЦ «Охта-молл». Мать, отец и 14-летний сын пришли с целью купить одежду, однако охранник на входе потребовал предъявить QR-коды. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Подросток получил удар по голове, после чего упал на пол. В результате все участники потасовки получили травмы, а мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга.
ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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