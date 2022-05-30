НЭО пытается уйти от ответственности за несвоевременный вывоз мусора в Петербурге

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал 141 заявление компании «Невский экологический оператор» (НЭО), обжалующей привлечение к административной ответственности за несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). По данным СМИ, на сегодняшний день судебная инстанция признала обоснованными лишь 41 административный протокол по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) в отношении НЭО.

На специализированном портале «Наш Санкт-Петербург» горожане с начала 2022 года ежедневно оставляют десятки жалоб на неудовлетворительное санитарное и техническое состояние придомовых контейнерных площадок и несвоевременный вывоз мусора. Проблема уже стала системной, но ответственный региональный оператор по-прежнему пытается переложить ответственность за свои недочеты на простых петербуржцев. Так, в НЭО утверждают, что в ряде случаев выполнению сотрудниками компании своих обязанностей помешали припаркованные во дворах транспортные средства.

«По некоторым адресам, фигурирующим в постановлениях, неоднократно фиксировалась невозможность проезда спецтехники из-за припаркованных автомобилей», – заявили представители организации.

В Государственной жилищной инспекции отмечают, что по состоянию на 27 мая в отношении АО «Невский экологический оператор» составлено 176 протоколов за несвоевременный вывоз ТКО. Но регоператор обжалует 141 соответствующее постановление. За прошедшие пять месяцев действия так называемой мусорной реформы петербуржцы оставили тысячи обращений на портале Смольного. Однако, судя по всему, большая их часть не была учтена администрацией Александра Беглова для привлечения НЭО к административной ответственности. При дальнейшем попустительстве со стороны городских властей на решение данной проблемы жителям Северной столицы вряд ли стоит рассчитывать.

Напомним, мусорная реформа начала действовать в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года. На ее подготовку у чиновников было три дополнительных года. Но шквал критики, обрушившийся на губернатора Беглова и его команду, подтвердил, что это время было, видимо, потрачено впустую. «Эффективные» управленцы не смогли даже представить в нормальном виде концепцию по обращению с ТКО, обеспечить необходимые мощности НЭО и подготовить соответствующую инфраструктуру для успешной реализации инициативы.

На фоне повышения температуры воздуха в Петербурге антисанитария на контейнерных площадках, привлекающая различных грызунов, грозит мегаполису серьезными последствиями. Ранее глава городского Роспотребнадзора Наталия Башкетова призвала Смольный как можно скорее решить проблему роста популяции крыс, чтобы не допустить распространения опасных инфекционных заболеваний. Несмотря на это и многочисленные претензии граждан петербургские власти продолжают всячески покрывать НЭО.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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