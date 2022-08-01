В Санкт-Петербурге выпускницу оштрафовали за наушники на ЕГЭ

В Санкт-Петербурге школьница должна выплатить штраф за нарушения во время единого государственного экзамена. Выпускница пронесла с собой наушники.
Девушка сдавала экзамен по биологии 28 июня 2022 года. С собой в аудиторию она захватила наушник и микрофон, но была поймана проверяющими.
Вину выпускница признала, но на заседание суда не явилась, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурге.
В результате судья признал школьницу виновной по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Нарушительницу приговорили к выплате штрафа в размере трех тысяч рублей.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube