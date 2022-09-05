Переименовать Красносельский район в Свалочный: Врански обратил внимание на экологию Юго-Запада Петербурга

Системные проблемы Красносельского района Санкт-Петербурга стали основанием для подачи заявления о переименовании территории. Как отмечают жители города, под управлением Александра Беглова некогда уютный зеленый район испортили свалки и предприятия.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански привлек внимание общественности к проблемам Красносельского района, подав заявление в Топонимическую комиссию северной столицы. По мнению активиста, Красносельский район пора переименовать в «Свалочный».

«Основанием для этого считаю постоянное зловоние в воздухе, которое испускают как незаконные свалки в районе, которых только по официальным данным несколько десятков, так и располагающиеся на территории района промышленные предприятия – такие как Юго-Западные очистные сооружения Санкт-Петербурга, Петербургский нефтяной терминал, завод МПБО-2», – пишет Врански.

По словам активиста, в Сосновой Поляне, Сергиево, Солнечном городе, Горелово постоянно чувствуется запах канализации от ЮЗОС, а несанкционированные свалки постоянно воспламеняются, и продукты горения попадают на заселенные территории.

«Нефтяной терминал периодически при перевалке продуктов осуществляет выбросы, от которых страдают ближайшие к предприятию жилые дома. На заводе МПБО-2 на Волхонке и вокруг него воняют места бывших свалок, незаконные свалки вдоль Волховского шоссе также периодически горят. Там же Невский экологический оператор открывает новое предприятие КПО «Волхонка», которое только усилит запахи и вредные выбросы», – отметил активист.

Как считает Врански, историческое название Красносельского района в честь села Красное, или Красивое, полностью утратило свое значение. В связи с этим активист решил обратить внимание на состояние экологии Юго-Запада Санкт-Петербурга подачей заявления в Топонимическую комиссию.

«Ответами, в которых написано, что нарушений не выявлено, все в пределах ПДК, уже сыты», – резюмировал Врански.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года началась мусорная реформа, которая готовилась на протяжении трех лет. Несмотря на длительный срок, команда губернатора Александра Беглова не смогла подготовить город к изменениям и передаче вывоза мусора единому региональному оператору НЭО. Итогом стали залежи мусора в городе, а также появление несанкционированных свалок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Свалки мусора, складируемые прямо на землю вопреки правилам обращения с ТКО, негативно повлияли на экологию, загрязнив воздух, почву и воду Петербурга, а также Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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