Региональный оператор «отрекся» от свалок строительного мусора в Петербурге

Многие придомовые контейнерные площадки в Северной столице завалены различным строительным мусором, который никто не спешит вывозить, сообщается в репортаже от 19 сентября на телеканале «Россия 1». В эфире «Вести. Санкт-Петербург» журналисты отметили, что горы мешков с цементом и битыми кирпичами можно встретить в разных частях мегаполиса, но на текущий момент хуже всего ситуация обстоит в Невском районе. По словам замдиректора по логистике «Невского экологического оператора» (НЭО) Григория Контеева, вывоз такого рода отходов не входит в зону ответственности организации.

«Ненадлежащее складирование строительных отходов не попадает в зону деятельности регионального оператора. И, в принципе, строительные отходы не относятся к деятельности регионального оператора», – заявил представитель НЭО.

Журналисты констатируют, что список адресов со стихийными свалками строительного мусора в «культурной столице» России пополняется едва ли не ежедневно. Наиболее остро эта проблема стоит в Невском районе, где горы отходов со строительных объектов можно увидеть на каждой третьей контейнерной площадке. В администрации губернатора Александра Беглова «разводят руками» вместо решения данного вопроса, беспокоящего многих петербуржцев.

По словам одного из представителей Смольного, после поступления соответствующих обращений от граждан составляются адресные программы, в рамках которых производится выезд и осмотр свалок. Затем информация передается в правоохранительные органы. Однако, как отмечают авторы материала, такой подход к решению ставшей уже системной проблемы нельзя назвать эффективным, поскольку установить причастных к несанкционированному выбросу строительного мусора почти невозможно.

Первый заместитель председателя Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Александр Кучаев заявил, что ужесточение штрафов за неправильное обращение с отходами должно повлиять на ситуацию. По словам чиновника, за первичное совершение такого административного нарушения предусматривается взыскание для физического лица от 40 до 60 тысяч рублей, а при повторном – вплоть до конфискации транспортного средства. В профильном ведомстве надеются, что такая мера позволит решить проблему. Скорее всего, столь небольшие суммы штрафов вряд ли напугают потенциальных нарушителей, поскольку вывоз и утилизация строительных отходов в рамках действующего законодательства обойдется в разы дороже.

Напомним, с начала 2022 года жители Северной столицы жалуются на некачественную работу НЭО, ответственного за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Чаще всего претензии касаются несвоевременного вывоза мусора и антисанитарии на придомовых контейнерных площадках. В целом, проблема намного шире, чем представлено в репортаже на канале «Россия 1», так как во многих дворах Петербурга расплодились крысы и мыши, переносящие опасные инфекционные заболевания, что тревожит горожан не меньше мешков со строительными отходами.

В СМИ ранее сообщалось, что в Смольном рассматривают вопрос закупки порядка 80 тысяч камер наблюдения до конца 2022 года, при помощи которых в администрации Александра Беглова планируют наблюдать за состоянием контейнерных площадок во дворах. При этом данные с устройств чиновники хотят передавать НЭО.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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