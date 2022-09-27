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Вторник, 27 сентября 2022, 15:31 мск

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Эстонские пограничники задержали россиянина на сапборде

38-летний гражданин России незаконно переплыл эстонскую границу на сапборде. Мужчина не хотел попасть под частичную мобилизацию. Об этом сообщает ERR.

Россиянин пересек границу в устье реки Нарва. Нарушителя задержали на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу и доставили в погранпункт.

«В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией», – заявил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрик Пургел.

Гражданина России оштрафовали и отправили обратно на родину.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Частичная мобилизация

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