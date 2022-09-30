Петербургские чиновники саботируют указ президента России о частичной мобилизации?

В Санкт-Петербурге военные комиссариаты начали использовать повестки для борьбы с активистами, несмотря на указ президента России Владимира Путина о призыве на службу в рамках мобилизации лишь граждан, имеющих опыт в военном деле.

Накануне глава государства провел совещание с Советом безопасности. Он заявил, что от россиян по частичной мобилизации поступает очень много вопросов и со всеми обращениями необходимо работать и исправлять допущенные ошибки.

«Надо исправлять все ошибки и не допускать их впредь», – указал президент.

Путин также заявил, что все поручения по частичной мобилизации даны, сформулированы и критерии. Президент отдельно подчеркнул, что подлежать лишь те граждане России, которые имеют военный опыт.

«Это требование должно выполняться неукоснительно», – подчеркнул президент.

Однако в Петербурге чиновники либо не слышали про указ президента, либо сознательно решили его саботировать. Так, они позвали на встречу активиста Александра Виноградова, чтобы обсудить проблемы незаконной торговли и прямо там же попытались вручить ему повестку.

Общественник известен в Петербурге по борьбе с нелегальной торговлей. О неожиданном «сюрпризе» Виноградов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, чиновники сами пригласили его на заседание общественного совета по предпринимательству, где и попытались вручить повестку.

В конечном итоге активист отказался принимать повестку и после этого даже принял участие в заседании общественного штаба.

«Законы я всегда выполняю, если нет – то получаю административный штраф в рамках закона», – подытожил активист.

Петербургские СМИ неоднократно сообщали о проблемах с проведением частичной мобилизации. 30 сентября в суд Фрунзенского района поступило первое дело об ошибочной мобилизации. При этом губернатор Александр Беглов попытался оправдать ошибки «большим объемом работы».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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