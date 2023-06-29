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Четверг, 29 июня 2023, 11:08 мск

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В Санкт-Петербурге в партии бананов обнаружили кокаин

Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге в импортных бананах обнаружили спрятанные наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Запрещенные вещества в грузе обнаружили на таможенном посту Гавань. Согласно документам, контейнер с бананами приехал в Россию из Африки, через Европу и Узбекистан.

Спрятанные брикеты с кокаином выявило сканирование. В общей сложности там находилось около 50 кг наркотика. Цена такой партии на черном рынке составляет около 450 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических средств». Правоохранители выявляют всех участников преступной цепочки.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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