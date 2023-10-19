В Петербурге отсидевший в тюрьме педофил продолжил приставать к мальчикам

В Центральном районе Петербурга задержали бывшего милиционера, который приставал к детям. При этом педофил уже отбывал наказание в колонии и вышел раньше срока.

В полицию обратились родители потерпевших. Первое заявление поступило вечером 17 октября, пишет «Фонтанка». К 12-летнему подростку мужчина прижался в толпе на перегоне «Гостиный двор» – «Маяковская». Второй эпизод также произошел в метро на следующий день на перегоне «Гостиный двор» – «Площадь Александра Невского».

Подозреваемого установили по камерам наблюдения. Выяснилось, что в 2009 году мужчина был осужден за серию нападений на мальчиков. Он отбывал наказание в колонии и вышел на свободу в 2021 году по УДО.

Сейчас следователи устанавливают других возможных его жертв.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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