В Санкт-Петербурге задержали педофила за развратные действия у детсада

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия у детских учреждений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В полицию обратилась мама 11-летней ученицы. Женщина заметила подозрительного человека возле школы №504 и детского сада.

Мужчину задержали. В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот наркотиков.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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