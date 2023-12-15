В Санкт-Петербурге задержали педофила за развратные действия у детсада

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия у детских учреждений. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В полицию обратилась мама 11-летней ученицы. Женщина заметила подозрительного человека возле школы №504 и детского сада.
Мужчину задержали. В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Отмечается, что ранее подозреваемый был судим за незаконный оборот наркотиков.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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