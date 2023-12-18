Пенсионера из Кронштадта обвинили в сексуальном насилии над тремя внуками

75-летнего жителя Кронштадта подозревают в надругательстве над тремя малолетними внуками. Об этом сообщает «Фонтанка».
На днях в полицию поступило заявление о сексуальном насилии над детьми. Под подозрение попал пенсионер. Проводится доследственная проверка.
В правоохранительные органы обратился отец семейства. Он утверждает, что отчим его супруги в 2022 году стал совершать насильственные действия сексуального характера в отношении внуков 3, 6 и 10 лет.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
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