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Понедельник, 18 декабря 2023, 12:34 мск

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Пенсионера из Кронштадта обвинили в сексуальном насилии над тремя внуками

75-летнего жителя Кронштадта подозревают в надругательстве над тремя малолетними внуками. Об этом сообщает «Фонтанка».

На днях в полицию поступило заявление о сексуальном насилии над детьми. Под подозрение попал пенсионер. Проводится доследственная проверка.

В правоохранительные органы обратился отец семейства. Он утверждает, что отчим его супруги в 2022 году стал совершать насильственные действия сексуального характера в отношении внуков 3, 6 и 10 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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