В Петербурге педофил-рецидивист надругался над двумя школьницами

В Санкт-Петербурге две третьеклассницы пострадали от рук педофила, ранее судимого за насилие над детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
57-летний мужчина напал на двух девочек 2014 года рождения на улице Остроумова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать одной из школьниц.
Подозреваемого задержали. Отмечается, что в 2018 году мужчина был осужден на два года за аналогичное преступление, а также наблюдался у психиатра-сексолога.
В настоящее время преступник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»