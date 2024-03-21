В Петербурге педофил-рецидивист надругался над двумя школьницами

В Санкт-Петербурге две третьеклассницы пострадали от рук педофила, ранее судимого за насилие над детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

57-летний мужчина напал на двух девочек 2014 года рождения на улице Остроумова. С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать одной из школьниц.

Подозреваемого задержали. Отмечается, что в 2018 году мужчина был осужден на два года за аналогичное преступление, а также наблюдался у психиатра-сексолога.

В настоящее время преступник находится под стражей, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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