В Петербурге задержали шесть человек за легализацию 5 тысяч мигрантов в России

В Санкт-Петербурге задержаны шестеро местных жителей по подозрению в организации схемы незаконной миграции. За 2,5 года злоумышленники легализовали не менее 5 тысяч мигрантов через взломанные аккаунты россиян на портале «Госуслуги», заработав около 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанные занимались фиктивной регистрацией иностранцев в России с 2023 года. Они использовали аккаунты россиян на «Госуслугах», доступ к которым получали обманным путем.

«Находясь в личном кабинете, фигуранты от имени владельца аккаунта ставили на миграционный учет иностранцев. Регистрацию проводили по реальным адресам в разных регионах страны. Один аккаунт позволял зарегистрировать до 300 приезжих. Оперативники обнаружили около 100 взломанных аккаунтов, с помощью которых фиктивно ставили иностранцев на миграционный учет», – рассказала Волк.

По ее словам, для поиска потенциальных клиентов фигуранты создали порядка 350 телеграм-каналов, где рекламировали свои услуги. Кроме того, злоумышленники регулярно посещали места массового скопления иностранцев, где предлагали им помощь в урегулировании правового статуса. Стоимость услуги составляла порядка 3 тысяч рублей с человека.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли смартфоны, компьютеры, поддельные бланки и печати государственных органов власти, банковские и сим-карты.

По факту деятельности организованной группы возбуждено уголовное дело по статьям об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ).

Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому – в виде запрета определенных действий, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении, уточнила Волк.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

