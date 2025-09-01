В 140 км от Петербурга в Финляндии начал работу штаб НАТО

Сегодня в городе Миккели в 140 километрах лот Санкт-Петербурга начал работу штаб регионального командования сухопутных войск НАТО. Об этом говорится в сообщении сухопутных войск Финляндии.

Предполагается, что первоначально в начале в штабе будут работать около 10 человек. В ближайшие годы численность личного состава увеличится примерно до 50 человек из стран Североатлантического альянса.

В числе задач штаба – руководство и координация действий сухопутных войск НАТО в северном регионе, включая планирование, подготовку и проведение совместных учений.

