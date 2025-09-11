Десятки обысков и 10 задержанных: в Питере раскрыт масштабный канал нелегальной миграции через кадровое агентство

В Санкт-Петербурге полиция ликвидировала масштабный канал нелегальной миграции. Участниками схемы были топ-менеджеры крупного кадрового агентства Северной столицы – группы компаний «Лидер консалт». По итогам прошедших накануне более 60 обысков задержаны 10 человек, в том числе руководители компании, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По информации регионального полицейского главка, с 2020 года участники организованной преступной группы предоставляли персонал для строительных и клининговых компаний, а также сервисов доставки. Официальными работодателями для иностранцев выступали подконтрольные фигурантам фирмы, которыми управляли номинальные директора. Никакую реальную хозяйственную деятельность эти компании не вели и были созданы лишь для минимизации рисков и последствий при трудоустройстве иностранцев.

Трудовые документы с мигрантами составлялись таким образом, что никакой юридической силы они заведомо не имели. Это позволяло компаниям скрываться от контроля со стороны компетентных органов. При этом документы могли служить формальным основанием для принятия решения о продлении сроков действия трудовых патентов и сроков временного пребывания указанных иностранных граждан на территории России.

Отмечается, что в ходе расследования эксперты Петербургского государственного университета в области трудового, гражданского и миграционного права провели уникальную комплексную экспертизу представленных документов, которая показала, что они являются юридически ничтожными.

Следствие установило, что по незаконной схеме были легализованы восемь граждан стран ближнего зарубежья. Однако, по оперативным данным, их число исчисляется сотнями.

По фактам преступной деятельности организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

10 сентября правоохранители провели масштабные следственно-оперативные мероприятия, в том числе более 60 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисах подконтрольных компаний. В следственные органы были доставлены несколько десятков человек для проведения процессуальных действий.

«Десять фигурантов, в том числе руководители крупной консалтинговой компании, допрошены в качестве подозреваемых и задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», – сообщили в полиции. В пресс-релизе название фирмы не раскрывается. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в числе задержанных – руководство группы компаний «Лидер консалт».

Ранее СМИ сообщали, что после обысков были задержаны владелец ООО «ЛК Менеджмент» группы «Лидер консалт» Дмитрий Ким и гендиректор компании Аркадий Михайлов.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

