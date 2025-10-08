российское информационное агентство 18+

Среда, 8 октября 2025, 13:01 мск

В Петербурге сосед застрелил именитого архитектора на глазах у дочери

Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге сосед убил известного архитектора Александра Супоницкого на глазах у его дочери, а затем устроил пожар и покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло в ЖК «Царская столица». Как сообщают местные СМИ, вооруженный карабином мужчина остановил архитектора у лифта, когда тот вел дочь в школу, и выстрелил в него.

Девочка убежала обратно в квартиру, а убийца спустился этажом ниже и устроил пожар. Прибывшие на место пожарные потушили пламя и обнаружили труп стрелявшего, предположительно, он покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело. По предварительным данным, между мужчинами ранее был конфликт.

Александр Супоницкий – известный архитектор. Он спроектировал в Петербурге станции метро Горьковская, Фрунзенская и Парк Победы, Невскую ратушу и другие объекты.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

