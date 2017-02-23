Путин обозначил количество выходцев из РФ, воюющих на стороне боевиков в Сирии / Ситуация сложная, но политическое урегулирование необходимо

Публикации за 23.02.17

В Сирии скопилось огромное количество боевиков из России и бывших союзных республик. «По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять – из республик бывшего Советского союза», – заявил президент России Владимир Путин сегодня на встрече с офицерами Северного флота.

«С учетом того, что у нас безвизовый режим между странами, понимаем, какая огромная опасность таится в этом рассаднике терроризма на территории Сирии именно для нас, для России. Выполняя боевые задачи вдали от родных рубежей, вы напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ», – цитирует слова Путина пресс-служба Кремля.

Особо президент отметил, что российские военные нанесли существенный урон террористам в Сирии, что способствовало положительным результатам усилий всех стран, которые принимают участие в борьбе с международным терроризмом, и созданию условий для продолжения мирных переговоров между правительством и оппозицией.

Путин вновь подчеркнул, что Сирия должна сохранить свою территориальную целостность, «хотя мы видим, что так думают не все». «Особенно меня беспокоит – мы это видим – конфессиональное размежевание, то есть представители одной конфессиональной группы переезжают и концентрируются в одних регионах страны, представители другой конфессиональной группы переезжают и концентрируются в другой части страны. И это, конечно, прообраз возможных негативных последствий для страны», – добавил он.

Российский лидер напомнил, что мы знаем Сирию «как многонациональное и многоконфессиональное государство, светское государство». «Оно таким было очень долго, и это было гарантией территориальной целостности этой страны. Мы будем исходить из этих задач, но в конечном итоге дело, конечно, за самими сирийцами. Нужно сделать всё, чтобы при решении ключевого вопроса сохранения территориальной целостности страны не было никакого вмешательства извне», – сказал он.

В этом контексте оно обозначил основную задачу – «борьба именно с террористическими группировками». В качестве успешного результата такой работы он привел переговоры в Астане между представителями вооружённой оппозиции и правительством Сирии с участием России, Ирана, Турции и Иордании. «Я очень надеюсь, что этот политический процесс, по сути, впервые поставленный на практическую, твёрдую почву, будет развиваться и в продолжающихся сегодня переговорах в Женеве», – добавил Путин.

Он все же признал, что «ситуация там (в Сирии – прим. ред.) сложная». «Но чем быстрее страна перейдёт именно к политическому урегулированию, тем больше будет шансов у мирового сообщества и у нас с вами покончить с террористической заразой на территории Сирии, в чём мы кровно заинтересованы», – заключил он.

Москва, Полина Николаева

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