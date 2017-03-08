Россия приобрела Нацстратегию действий в интересах женщин / Документ подписал глава кабмина

Публикации за 08.03.17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Подписанным распоряжением утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», – говорится в документе. Следует отметить, что реализовывать стратегию предполагается в два этапа. Первый рассчитан на 2017-2018 годы. Он предусматривает «информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин».

Второй этап (2019-2022) предусматривает реализацию мер «по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах». Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.17

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