Вылетаю из Назарбаева: аэропорт Астаны переименовали в честь президента

Правительство Казахстана опубликовало постановление, согласно которому столичный аэропорт переименован в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Текст документа появился на официальном сайте кабинета министров Казахстана.

«Переименовать Международный аэропорт Астана в «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», – говорится в постановлении, вступающем в силу со дня его первого официального опубликования.

Назарбаев правит Республикой Казахстан на протяжении 27 лет. Политик обладает титулом «Лидер Нации» и возглавляет партию «Нур Отан». 1 декабря в республике отмечают День первого президента. Имя Назарбаева носят школы, университеты, улицы и даже сорт тюльпанов и горный пик.

Стоит отметить, что осенью прошлого года президент Казахстана отверг предложение назвать в свою честь столицу республике Астану.

Астана, Зоя Осколкова

Астана. Другие новости 21.06.17

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