Канада снимет санкции с Белоруссии, введенные в 2006 году

Канадские власти признали прогресс в развитиях отношениях с Белоруссией и готовы снять экономические ограничения, введенные более десяти лет назад.

По мнению правительства Канады, Минск многого достиг в последние годы в ключевых областях, в частности, речь идет об освобождении политических заключенных и проведении мирных президентских выборов осенью 2015 года, передает CBC News.

Кроме того, Оттава признала большой вклад Белоруссии в проведение переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявили в министерстве иностранных дел Канады.

Экономические санкции, затрагивающие торговлю между двумя странами, будут сняты 12 июля.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 27.06.17

Бабушкина поздравила Гаффнера с тем, что он депутат «несмотря и вопреки». / Жертва своей же свалки: глава Балашихи ушел «по собственному желанию». / «Их бы энергию да в мирное русло», – глава Качканарского ГОКа прокомментировал попытки политиков раскачать город слухами о сокращениях. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»