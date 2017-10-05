Палата общин Канады одобрила свой «закон Магнитского»

277 депутатов Палаты общин парламента Канады приняли аналог «закона Магнитского». Законопроект был направлен в Сенат, если он будет одобрен, при наличии королевской санкции норма вступит в силу.

«Акт Магнитского» позволит канадским властям конфисковать имущество и активы иностранцев, в частности, граждан России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которых Оттава посчитает причастными к нарушению прав человека, передает РИА «Новости».

Канада считает, что законопроект поможет в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. По словам министра иностранных дел страны Христи Фриланд, единогласная поддержка документа говорит о важности и необходимости грядущих изменений.

В свою очередь в посольстве России в Оттаве заявили, что принятие «закона Магнитского» является недружественным шагом. Москва намерена ответить «решительными и взаимными контрмерами».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что законопроект ведет к подрыву отношений двух стран, так как его целью является введение санкций против российских граждан. «При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию», – сказала Захарова.

Напомним, закон, названный в честь сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского, обвиняемого в налоговых махинациях, который скончался в СИЗО в 2009 году, впервые приняли власти США. Несмотря на то, что Россия настаивала на недопустимости политизации «дела Магнитского», акт вступил в силу в 2012 году. На основании этой нормы американские власти могут вводить санкции в отношении граждан РФ, которые, по мнению США, причастные к нарушениям прав человека.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 05.10.17

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