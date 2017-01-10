NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 10.01.17

США ввели санкции против Александра Бастрыкина / Глава СКР пополнил «список Магнитского»

США ввели санкции против Александра Бастрыкина Глава СКР пополнил «список Магнитского»

Администрация Барака Обамы расширила «список Магнитского», включив в него пять российских граждан. Из них только двое имели непосредственное отношение к делу погибшего юриста. Санкционный список пополнил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Информация о добавлении пяти россиян к «списку Магнитского» появилась на сайте американского казначейства в понедельник, сообщает «Газета.ru». Под санкции попали Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Этим лицам запрещен въезд в США, а их зарубежные активы заморожены.

Ранее американский президент Барака Обама расширил действие «закона Магнитского» на весь мир. В этот список теперь могут внести не только российских граждан, заподозренных властями США во «внесудебных убийствах, пытках или иных нарушениях прав человека».

Стоит отметить, что Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой на Западе считаются исполнителями убийства Александра Литвиненко в Лондоне. Британские спецслужбы вычислили, что они встречались с бывшим сотрудником ФСБ, работавшим на беглого олигарха Бориса Березовского. Литвиненко вскоре погиб от отравления редким радиоактивным элементом под названием «полоний-210».

Однако некоторое отношение именно к делу Сергея Магнитского теоретически имеют только Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин. Как поясняется в санкционном списке, Гордиевский отказывался возбуждать уголовные дела на сотрудников МВД по заявлению Магнитского. Плаксин упоминается в расследовании, которое проводил работодатель погибшего юриста Уильям Браудер, и результаты которого он старательно тиражировал как в России, так и на Западе.

Попадание в список Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по крайне мере странно, так как США никогда не связывали его ни с делом Магнитского, ни с делом Литвиненко. По всей видимости, он попал под санкции «по совокупности заслуг».

Добавим, в последний раз «список Магнитского» расширялся около года назад, тогда его пополнили пять граждан России. Москва в ответ ввела ответные санкции против пятерых граждан США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.01.17

Трамп предложит Москве «большую дружбу» против Китая, а Кадырову – возглавить Мекку и Медину. Новый президент США будет играть роль «добряка», – прогнозируют эксперты. / Обама заразил Европу «русской хакерской лихорадкой». … выборы еще не прошли, а там уже готовы обвинить во всем Россию. / «Охота на ведьм» взорвала мозг Обаме. Москва с сарказмом отреагировала на «доклад» американских спецслужб о «русских хакерах».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter