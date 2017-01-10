США ввели санкции против Александра Бастрыкина / Глава СКР пополнил «список Магнитского»

Публикации за 10.01.17

Администрация Барака Обамы расширила «список Магнитского», включив в него пять российских граждан. Из них только двое имели непосредственное отношение к делу погибшего юриста. Санкционный список пополнил и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Информация о добавлении пяти россиян к «списку Магнитского» появилась на сайте американского казначейства в понедельник, сообщает «Газета.ru». Под санкции попали Александр Бастрыкин, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун, Андрей Луговой и Геннадий Плаксин. Этим лицам запрещен въезд в США, а их зарубежные активы заморожены.

Ранее американский президент Барака Обама расширил действие «закона Магнитского» на весь мир. В этот список теперь могут внести не только российских граждан, заподозренных властями США во «внесудебных убийствах, пытках или иных нарушениях прав человека».

Стоит отметить, что Дмитрий Ковтун и Андрей Луговой на Западе считаются исполнителями убийства Александра Литвиненко в Лондоне. Британские спецслужбы вычислили, что они встречались с бывшим сотрудником ФСБ, работавшим на беглого олигарха Бориса Березовского. Литвиненко вскоре погиб от отравления редким радиоактивным элементом под названием «полоний-210».

Однако некоторое отношение именно к делу Сергея Магнитского теоретически имеют только Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин. Как поясняется в санкционном списке, Гордиевский отказывался возбуждать уголовные дела на сотрудников МВД по заявлению Магнитского. Плаксин упоминается в расследовании, которое проводил работодатель погибшего юриста Уильям Браудер, и результаты которого он старательно тиражировал как в России, так и на Западе.

Попадание в список Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина по крайне мере странно, так как США никогда не связывали его ни с делом Магнитского, ни с делом Литвиненко. По всей видимости, он попал под санкции «по совокупности заслуг».

Добавим, в последний раз «список Магнитского» расширялся около года назад, тогда его пополнили пять граждан России. Москва в ответ ввела ответные санкции против пятерых граждан США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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