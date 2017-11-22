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Среда, 22 ноября 2017, 14:09 мск

Политика

Кадыров получил очередную медаль – за заслуги в медицине от РАН

Кадыров получил очередную медаль – за заслуги в медицине от РАН
Фото: официальная страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров награжден золотой медалью имени хирурга Николая Блохина и дипломом за заслуги в развитии медицины. Решение о награждении принял министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов. Стоит отметить, что данная награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» является высшей.

«Мы должны вывести наше здравоохранение на новый уровень. Это задача ближайшей перспективы», – заявил Рамзан Кадыров на совещании по проблемам и перспективам здравоохранения республики при получении медали и диплома. Чеченский лидер также заявил о необходимости развивать сосудистую хирургию, нейрохирургию и другие направления, передает «Коммерсантъ».

Отметим, что в сентябре 2015 года Кадырова наградили золотой медалью «Почетный академик Академии наук Республики Крым». Награду передаст лидеру Чеченской республики глава министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров. В мае того же года Кадыров получил от президента России Владимира Путина орден Почета. Он был удостоен ордена «за достигнутые трудовые успехи, общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что в в 41 год глава Чечни является обладателем 7 орденов и 10 медалей. Также он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка» (дважды), удостоен звания Герой Российской Федерации. Также Кадыров почетный член Российской Академии естественных наук, заслуженный работник физической культуры ЧР, заслуженный строитель ЧР, обладатель ордена «За верность долгу» Республики Крым, медалей «За освобождение Крыма» и «За заслуги в проведении переписи населения», Алмазного ордена национального фонда Российской Федерации «Общественное признание», почетного знака «Мир и Созидание» и т.д.

Грозный, Иван Гридин

Грозный. Другие новости 22.11.17

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