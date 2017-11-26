Бизнес-омбудсмен Борис Титов идет в президенты России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Борис Титов будет выдвинут кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году от «Партии Роста». Такое решение принято в воскресенье на заседании федерального политсовета партии, которое прошло в Абрау-Дюрсо, где расположена принадлежащая Титову винодельня.

По данным пресс-службы партии, в ходе внутрипартийных праймериз, в которых участвовали член политсовета партии Алекандр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко, ни одна из кандидатур не получила единогласной поддержки от однопартийцев.

Отмечается, что основной задачей Титова станет продвижение экономической программы «Стратегия роста», подготовленной «Столыпинским клубом» и презентованной президенту Путину в мае. С этой программой лидер «Партии Роста» пойдет на выборы.

Сам Титов рассказал «Ведомостям», что в Кремле в курсе о его планах баллотироваться в президенты.

Ранее СМИ сообщали, что соперником Путина на выборах может стать представитель бизнеса.

Партийный съезд, на котором состоится выдвижение кандидата, пройдет в декабре, отметили в пресс-службе партии.

Выборы президента РФ намечены на 18 марта 2018 года. Как сообщал «Новый День», о желании побороться за высший в государстве уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, а также телеведущая Ксения Собчак и журналистка Екатерина Гордон. В кампанию также планировали включиться известный политтехнолог Андрей Богданов, лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов, предприниматели Олег Сидоров и Сергей Полонский, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуко и лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

КПРФ и «Справедливая Россия» собираются выдвинуть своих кандидатов на партийных съездах. С большой долей вероятности в президентскую гонку включатся их лидеры Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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