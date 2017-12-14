Политтехнологи оценили риски массовых протестов после выборов президента

Почти половина участников опроса, проведенного на VII Форуме специалистов политических профессий, заявили о рисках массовых протестов после президентских выборов 2018 года, так как предсказуемость их результатов приведет к мобилизации оппозиции. При этом, считают эксперты, протестные акции можно ожидать не только в крупных городах. Такое мнение высказали 45% участников опроса.

По мнению 39% опрошенных, протесты возможны только в крупных городах. 37% респондентов считают, что протестов ждать не стоит, но несистемная оппозиция начнет медийную кампанию по снижению доверия к результатам выборов. Оппозиционеры, по мнению 47% опрошенных, могут пойти на участки, чтобы принять участие в протестном голосовании. Как передает РБК, эти данные не совпадают с результатами других социологических опросов. Об этом заявил эксперт Левада-центра Денис Волков. «По нашим опросам, это не подтверждается, скорее, можно ждать не протестного голосования, а низкой явки. Чего ходить, если и так все понятно?» – пояснил эксперт.

Сторонников Владимира Путина могли бы сподвигнуть к участию в голосовании яркие смыслы его избирательной кампании, считают 55% респондентов. «Речь идет о тезисах кампании – как мы идем и куда идем», – пояснил соавтор исследования Валентин Бианки. 37% респондентов уверены, что избиратели могут поддержать Путина из-за его выгодной для электората роли в противостоянии России с «коллективным Западом». «В глазах среднестатистического избирателя Путин играет роль того, кто поднял Россию с колен в ситуации санкций и противостояния с Западом. Безусловно, это сподвигнет часть электората голосовать за него», – пояснил Бианки.

Предпосылок к массовым протестам после выборов нет, считает глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Но он ожидает, что после выборов точно начнутся «неизбежная волна критики в западных СМИ» и «критические оценки со стороны российских либерально-оппозиционных СМИ и политиков». «Вполне вероятно и разочарование со стороны радикально-патриотического электората, который считает, что в последнее время власть идет на слишком большие уступки», – прогнозирует Минченко.

В VII Форуме специалистов политических профессий участвовали политконсультанты и политтехнологи со всей страны. В этом году на него приехали 215 специалистов. В опросе участвовали 172 из них. В подготовке исследования участвовали Екатерина Семененкова, Валентин Бианки, Любовь Семикова, Илья Коновалов, Екатерина Соколова, Александр Серавин и Антон Рудаков. На некоторые вопросы предлагалось несколько вариантов ответов, поэтому результат может превышать 100%.

Москва, Иван Гридин

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