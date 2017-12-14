Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем

Президент России Владимир Путина будет баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Об этом глава государства заявил в ходе большой пресс-конференции в Москве.

«Это будет самовыдвижение», – сказал глава государства, добавив, что рассчитывает на «поддержку партии» («Единой России» – прим. ред.) и «поддержку граждан».

Путин при этом не уточнил, кто возглавит его предвыборный штаб. По его словам, глава штаба еще не выбран. Путин отметил, что это должен быть авторитетный человек, поддерживающий политику России.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщали, что Путин пойдет на выборы 2018 года как самовыдвиженец.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.12.17

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