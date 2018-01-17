Кремль оценил здоровье Путина после отчета о медобследовании Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не намерены отчитываться о состоянии здоровья Владимира Путина, баллотирующегося на четвертый срок, после обнародования результатов медобследования американского коллеги Дональда Трампа.

Песков, говоря о самочувствии Путина, заверил, что тот абсолютно здоров и может дать фору многим. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли по аналогии с отчетом о состоянии здоровья президента США обнародование подобной информации, касающейся Путина. По словам представителя Кремля, в президентской администрации соответствующий отчет не готовится. «В российском законодательстве обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что американский президент 12 января прошел полное медицинское обследование, в том числе на возможное наличие приобретенного слабоумия. Врач Белого дома Ронни Джексон отметил, что 71-летний Трамп находится в «отличном» состоянии. По его словам, президент прошел когнитивный тест, который может выявить признаки деменции, набрав 30 из 30 возможных баллов. Джексон заявил, что у Трампа нет никаких нарушений функций мозга и что он «мыслит ясно». Единственная претензия медиков по итогам медобследования Трампа – чрезмерный вес американского лидера и сидячий образ жизни. Джексон рассказал, что Трамп по итогам обследования планирует сбросить 5-7 кг и пересмотреть питание.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.18

Весёлый украинский суд: Дешица повесил на Януковича решение Путина по Крыму. Комментарий крымского политика. / Новые алгоритмы Facebook ударят по США. / Идеолог российского капитализма Чубайс получил в лицо обличающими его листовками. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»