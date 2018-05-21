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Понедельник, 21 мая 2018, 15:19 мск

Новости Политика

Быть ли Кудрину главой Счетной палаты, решит Госдума

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нижней палаты.

«Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счётной палаты», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счётной палаты.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счётной палаты. Это решение было единогласно поддержано депутатами. Несмотря на результаты голосования, освобождению от должности предшествовала попытка дискуссии. В Госдуме звучало очевидное недовольство решением Кремля снять Голикову с должности и на ее место назначить экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина.

В частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать слово Голиковой и узнать, является ли ее освобождение от должности «добровольным». «Ее принудили к тому. Чтобы освободить место для Кудрина», – заявил Жириновский. Голикова однако отметила, что ее освобождение от должности «идет на основе личного заявления в соответствии с законом».

Как ранее сообщал РИА «Новый День», часть экспертов скептически оценивали назначение Голиковой в социальный блок правительства РФ, так как она – «стопроцентный финансист», и скорее хотела бы курировать экономические вопросы.

10 мая стало известно, что депутаты «Единой России» по согласованию с председателем партии, премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Соответствующий пост становится вакантным в связи с переходом Татьяны Голиковой в правительство на должность вице-премьера.

Кудрин согласился на предложение и сообщил, что на новом посту собирается акцентировать вопрос о «необходимости совершенствования контроля» и планирует заняться борьбой с коррупцией, поскольку, по его словам, «материалы Счетной палаты служат основанием, чтобы не допускать коррупцию».

Москва, Иван Гридин

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Москва, Центр России, Политика, Россия, Экономика, Госдума, Кудрин Алексей, Счетная палата РФ,

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