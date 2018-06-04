Кудрину разрешат контролировать расходы регионов и наказывать нарушителей

Поправки в Бюджетный кодекс, которые расширяют полномочия Счетной палаты (СП) и Федерального казначейства на проверку расходов в регионах, одобрены правительством. Предположительно, они вступят в силу в следующем году.

Изменения прошли согласование в министерствах и ведомствах и планируются к внесению на рассмотрение в Госдуму, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным газеты, законопроект содержит три блока по наделению Счетной палаты, Минфина и Федерального казначейства расширенными полномочиями.

Так согласно первой части поправок, СП под управлением Алексея Кудрина, а также казначейству дадут право контролировать исполнение местными властями всех законов о расходах местных бюджетов. Дело в том, что «многие виды нарушения законов и иных нормативных актов не считаются нарушением бюджетного законодательства, а поэтому контрольные органы не могут с ними бороться», говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, СП и Федеральное казначейство будут контролировать расходование межбюджетных трансфертов, в том числе то, как муниципалитеты тратят транзитные субсидии. Регуляторы наделят правом вводить санкции против получателей денег в случае обнаружения нецелевого использования средств. Они получат и контроль за расходованием денег, выделенных из бюджета внебюджетным фондам, для этого Минфин разработает специальную методику.

В третьем блоке речь идет об изменениях в процессе финансового контроля и аудита. Муниципальные контрольные финансовые органы смогут привлекать для проведению внутреннего аудита местного бюджета Счетную палату или Федеральное казначейство.

Как писал «Новый День», 22 мая Госдума назначила экс-министра финансов, главу Центра стратегического развития Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты России. Его кандидатуру поддержали 264 депутата, 43 проголосовали против, еще столько же воздержались от голосования. Отметим, что глава Счетной палаты назначается на должность сроком на шесть лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.18

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