Кудрин утвержден главой Счетной палаты

Госдума назначила экс-министра финансов, главу Центра стратегического развития Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты России. Его кандидатуру поддержали 264 депутата, 43 проголосовали против, еще столько же воздержались от голосования.

Накануне президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты. До этого, 17 мая Госдума одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы СП. Это решение было единогласно поддержано депутатами. Голикова стала вице-премьером по социальной политике и здравоохранению в новом правительстве.

Отметим, что глава Счетной палаты назначается на должность сроком на шесть лет.

10 мая стало известно, что депутаты «Единой России» по согласованию с председателем партии, премьером Дмитрием Медведевым предложили Кудрину возглавить Счетную палату. Кудрин согласился на предложение и сообщил, что на новом посту собирается акцентировать вопрос о «необходимости совершенствования контроля» и планирует заняться борьбой с коррупцией, поскольку, по его словам, «материалы Счетной палаты служат основанием, чтобы не допускать коррупцию».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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