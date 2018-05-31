Россия назвала условие решения ядерного кризиса КНДР

Решить ядерную проблему на Корейской полуострове можно только отказавшись от санкционной политики. К такому выводу пришли министр иностранных дел Сергей Лавров и его коллега из КНДР Ли Ён Хо по итогам переговоров Пхеньяне.

Лаврой в третий раз находится с визитом в Северной Корее. Ранее он посещал КНДР в 2004 и 2009 года, передает «Интерфакс». Во время встречи обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова в целом, а также ключевые региональные и международные проблемы.

«Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены», – отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что добиться денуклеаризации «за один присест» не получится, потому решение ядерного кризиса должно проходить поэтапно. «И должно быть встречное движение на каждом из этих этапов», – заключил Лавров.

Вполне вероятно, что в ближайшее время КНДР посетит спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко, на это рассчитывают «наши корейские друзья», уточнил министр. Конкретные даты будут согласовываться по линии парламентов двух стран.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре. Но 24 мая американский лидер отменил саммит. Он заявил, что своими последними заявлениями КНДР продемонстрировала «открытую враждебность». Чуть позже Трамп заявил, что все же не исключает возможности встретиться с Ким Чен Ыном, в том числе, как и было запланировано, 12 июня. В Пхеньяне в свою очередь заявили, что открыты для переговоров «в любое время и в любом формате».

Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

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