США перестали получать информацию от своих разведчиков в Москве

Американские осведомители в Москве перестали передавать информацию в Вашингтон. Информаторы не были раскрыты или убиты, они затаились из-за прессинга российской контрразведки. По словам источников, если сотрудники разведки США продолжат молчать, американцам будет крайне сложно узнать планы Кремля.

О том, что ЦРУ осталось без информации от своих осведомителей в Москве, рассказали The New York Times чиновники, близкие к американской разведке. Причем, недостаток разведданных значительно ощущается сейчас, в преддверии промежуточных выборов в конгресс США.

В то же время нет уверенности в том, что осведомители были раскрыты или ликвидированы. Возможно, они попросту затаились, так как находятся под пристальным вниманием российских спецслужб. Еще одной причиной того, что информаторы осторожничают, может быть отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Кроме того, на ухудшение сбора разведданных могла повлиять высылка дипломатов США из России. «Русские выгнали целую кучу наших людей», – сообщил изданию экс-сотрудник ЦРУ Джон Сайфер. По его словам, у Вашингтона в последнее время осталось очень немного людей, близких к президенту РФ.

По данным издания, американская Нацразведка постоянно фиксирует попытки вмешательства России в политическую жизнь США. При этом спецслужбы не понимают, как именно цели преследуют русские. Предполагается, что Москва хочет подорвать доверие к демократическому процессу, повлиять на промежуточные выборы или просто внести неразбериху и посеять панику. Как заявил в начале августа глава Нацразведки США Дэниел Коутс, Россия использовала огромное количество способов вмешательства: через медиа, социальные сети, через посредников. Причем, попытки влияния осуществляются, как с санкции, так и без ведома российских властей.

Напомним, Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В частности, американские спецслужбы считают, что команда одного из кандидатов Дональда Трампа имела контакты с Россией. В свою очередь российские власти какую-либо связь отрицают.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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