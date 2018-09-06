Пресс-секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова покидает свой пост и переходит на работу во Внешэкономбанк (ВЭБ).

Сегодня она официально подтвердила свой уход из кабмина. Впрочем, Тимакова не уточнила журналистам, какой пост займет в банке, предложив дождаться официальной информации о кадровых решениях. Ее место займет первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Напомним, слухи о том, что Тимакова покинет должность пресс-секретаря Медведева в конце лета, появились в начале июля. Переход на другую работу источники РБК объясняли ее желанием сферу деятельности. По одним данным, Тимакова может занять должность зампреда и члена правления ВЭБа. По другим сведениям, она возглавит новое направление Внешэкономбанка на позиции вице-президента банка.

Наталья Тимакова была назначена пресс-секретарем Дмитрия Медведева в 2008 году после избрания его президентом РФ. В 2012 году после того, как Медведев занял должность премьер-министра, она осталась его пресс-секретарем, а также получила назначение на должность замруководителя аппарата правительства.

Свою карьеру Тимакова начинала в «Московском комсомольце», где работала с 1995 по 1997 годы. Затем она трудилась в «Коммерсанте» и «Интерфаксе». В 1999 году Тимакова возглавила департамент правительственной информации аппарата правительства РФ. В 2000 году она была назначена замначальника Управления пресс-службы президента РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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