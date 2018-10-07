Неделя протеста: в Ингушетии согласован 7-дневный митинг

Правительство Ингушетии согласовало недельную акцию протеста против определения административной границы с Чечней с передачей соседней республике части территории. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в документе, опубликованном на сайте республиканского правительства и социальных сетях.

Предполагается, что акция пройдет с 8 по 15 октября «при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства». В документе также оговаривается указано, что, в соответствии с законодательством, публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов.

Как сообщал РИА «Новый День», 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает «равноценный обмен территориями».

4 октября у здания парламента Ингушетии в Магасе состоялась массовая акция протеста против договора о границе с Чечней, который, как изначально сообщалось, утвердили ингушские и чеченские депутаты. В центр города были стянуты подразделения правоохранительных органов. Главный въезд в столицу республики в районе Аланских ворот перекрыт, подъезд через Экажево ограничен. Чтобы утихомирить митингующих силовики открыли стрельбу в воздух.

Решение было принято, несмотря на отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без проведения референдума.

При этом несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании за утверждение границы между Ингушетией и Чечней, потребовав нового обсуждения этого вопроса.

Магас, служба информации РИА «Новый День»

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