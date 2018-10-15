Минюст Эстонии подсчитал ущерб от «советской оккупации»

Эстонская комиссия подсчитала ущерб от так называемой «советской оккупации». По расчетам экспертов прибалтийской страны, он составил приблизительно 89 млрд рублей, что по нынешнему курсу составляет 1,2 млрд евро, сообщает пресс-служба эстонского финансового ведомства.

«Жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тысяч человек, 24,1 тысячи человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тысячи человек были вынуждены уехать из Эстонии, вследствие потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония лишилась 213 тысяч человек», – говорится в сообщении эстонского Минюста.

Кроме того, из отчета следует, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась 1 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год эстонцы оценили в 20 млрд рублей, загрязнение грунтовых вод – в 60 млрд рублей. В ведомстве также уверяют, что в результате принудительной коллективизации сельское хозяйство страны было разрушено, а ущерб от этого составил 3 млрд рублей. Также авторы отчета указали и на убытки этнического характера – в Эстонию привезли много рабочей силы, в результате доля эстонцев в республике уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, многие потери нельзя измерить в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, развитие свободного общества. Рейнсалу считает, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что не считает разумным требовать от России компенсации за ущерб от так называемой «советской оккупации». Министр добавил, что подобные инициативы не находят понимания у иностранных партнеров. В феврале 2016 года такой же позиции придерживалась тогдашняя глава МИД Эстонии Марина Кальюранд.

Отвечая на вопросы депутатов, она подчеркнула, что правительство Эстонии не намерено требовать от России как правопреемницы Советского Союза компенсаций за «советскую оккупацию». «Я понимаю, что у всех у нас есть прошлое. Я понимаю, что прошлое нельзя забывать. Но я думаю, что в данной ситуации нужно думать о будущем и работать в целях ясного, обеспеченного и хорошего будущего», – сказала она.

В середине января 2016 года премьер-министр страны Таави Рыйвас также заявил, что Таллин не намерен требовать от России компенсации за «советскую оккупацию».

Стоит отметить, что в 2011 году были опубликованы результаты совместных исследований экспертов стран Балтии по социально-экономическому положению региона до 1991 года. Они пришли к выводу, что при Советском Союзе Прибалтика жила намного лучше, нежели в период постсоветской независимости.

Так, загрузка производственных мощностей в 1984 году была на 20% выше, чем в 2009-м; производительность труда была выше на 40%; уровень жизни населения в 1945-1991 гг. более чем в 2 раза превышал уровень периода 1992-2009 годов. Кроме того, Литве при советской власти была возвращена треть её территории, которая была оккупирована Германией. Также Литве вернулся Вильнюсский край, который с 1919 года находился под оккупацией Польши.

Таллин, Иван Гридин

Таллин. Другие новости 15.10.18

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