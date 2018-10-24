Правительство утвердило список допустимых подарков для чиновников

Комиссия по законопроектной деятельности российского правительства одобрила законопроект, которым предусматривается список подарков, допустимых для вручения госслужащим. В частности, предлагается отказаться от лимита в 3 тысячи рублей, который был установлен ранее.

Перечень допустимых подарков хотят установить в Федеральном законе «О противодействии коррупции». В настоящее время законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам обычных подарков, если их стоимость не превышает 3 тысячи рублей. Однако поправками эта норма может быть признана утратившей силу.

Документ предусматривает вручение презента чиновнику в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями. Госслужащим разрешено принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации.

Кроме того, должностным лицам можно дарить цветы. К перечню также добавили ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа.

В том случае, если чиновник получит в дар что-то, что не входит в список, он обязан сообщить об этом своему работодателю. Такие подарки будут переходить в федеральную или муниципальную собственность, собственность субъекта Федерации или организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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