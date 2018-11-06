Лукашенко: Белоруссии не нужна российская военная база

Минск не видит необходимости в создании военных баз других стран на территории Белоруссии. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что белорусские военные в состоянии эффективно противостоять любой агрессии.

«Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет – разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна», – цитирует Лукашенко агентство «БЕЛТА».

Президент отметил, что белорусские военные в состоянии выполнить те функции, которые на них возложены договором с Россией. «Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет», – заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что Белоруссия создала свою ракетную промышленность и произвела свое высокоточное ракетное вооружение в ответ на создание военных баз НАТО в Польше.

Не видит Минск и необходимости в размещении на территории Белоруссии российских военно-воздушных сил. «Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую», – заявил глава государства. Рассуждения о военной базе России Лукашенко назвал ненужным пиаром.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 06.11.18

Протест приравняли к мелкому хулиганству: активистке «Другой России», вскрывшей вены, предъявлено новое обвинение. / «Единая Россия» испугалась митингующих детей: новые «гавроши» могут спровоцировать майдан. / Замглавы Красногорска попался на взятке почти в 3 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»