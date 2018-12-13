Кадыров упрекнул Москву в урезании дотаций Чечне и попросил ему не мешать

Глава Чечни Рамзан Кадыров пожаловался на сокращение поддержки региона со стороны Москвы. По его мнению, власти Чечни в течение последних 11 лет могли бы сделать для развития региона больше, если бы республика получала необходимые средства. Но, напротив, господдержку региона урезали почти в два раза. Более того, как подчеркнул руководитель ЧР в интервью телеканалу «Россия 24», успехи Чечни были бы более ощутимы, если бы республике «не мешали».

«Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили – мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», – заявил чеченский лидер. «Много мешали, смотрели через бинокль, вот Кадыров с бородой, плохо говорит на русском, воин с автоматом, сегодня политикой и экономикой занимается», – посетовал глава Чечни. Однако, как отметил Кадыров, ему очень помогает в работе доверие президента России.

По словам Кадырова, правительство России значительно сократило финансирование Чечни по федеральной целевой программе сокращено. «Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы – запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» – сказал он.

Весной 2017 года Кадыров заявил о невыполнении планов по восстановлению республики из-за сокращения ФЦП с 130 миллиардов до 75 миллиардов рублей. Кадыров подчеркивал, что Чечня – это единственный послевоенный регион, где до сих пор не восстановлен ряд социальных объектов.

Стоит отметить, что Чечня остается одним из лидеров по объему получаемых дотаций из федерального центра. В 2017 году республике выделили на выравнивание бюджетной обеспеченности более 27 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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