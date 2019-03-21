Экс-глава центра ЦРУ спрогнозировал скорый визит Ким Чен Ына в Москву

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в ближайшее время посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщили во вторник южнокорейские СМИ со ссылкой на высказывание бывшего главы центра ЦРУ по вопросам Кореи Эндрю Кима.

Эксперт полагает, что после безрезультатных переговоров с американцами корейский лидер захочет продемонстрировать миру хорошие отношения с Россией. Эту мысль Ким высказал на закрытой лекции в Сеуле. До прошлого года он возглавлял в ЦРУ центр по вопросам Кореи.

На недавнем саммите США и КНДР не пришли ни к какому соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова. Главным камнем преткновения для достижения предварительных договоренностей по ряду принципиальных вопросов между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном на двусторонних переговорах в Ханое стало требование американской стороны закрыть якобы находящийся в окрестностях Пхеньяна тайный завод, на котором якобы ведутся работы по обогащению урана, напоминает «Газета.ру».

Вероятно планируемый визит станет первым в Россию. Он еще не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. С визитами Россию посещал ныне покойный отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир. Он приезжал в 2002 и 2011 годах на бронированном поезде и даже делал остановки в нескольких российских городах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.03.19

На Украине заявляют, что обладают компонентами ядерного оружия. / Свердловские депутаты и Бидонько попали в санкционный список Порошенко. / Банки сопротивлялись – их убедил Путин: Госдума одобрила ипотечные каникулы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»