российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 27 марта 2019, 14:55 мск

Новости Политика

«Всех под нож»: Лукашенко устроил разнос чиновникам за бардак на коровьей ферме

Фото: Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящий в структуру агрохолдинга «Купаловское». Увиденное настолько не понравилось главе государства, что своих должностей лишились несколько чиновников.

Лукашенко без предупреждения наведался в коровник и на машинный двор. Он отметил неудовлетворительные условия содержания животных, передает БелТА. «Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!» – возмутился президент.

Кроме того, белорусский лидер остался недоволен состоянием сельхозтехники. В ангарах и на улице стояли неработающие машины, среди них были и новые, пришедшие в негодность из-за ненадлежащих условий эксплуатации и хранения.

«Кругом кладбище – что на улице, что под крышей», – обратил внимание глава государства. Примечательно, что за день до приезда Лукашенко территорию проверял руководитель агрохолдинга и там «наводили порядок».

«Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Помимо губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона», – заключил белорусский президент.

В результате Лукашенко принял решение об отставке губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, исполнять обязанности главы региона назначен его заместитель Николай Коротин. Кроме того, своих полномочий также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 27.03.19

Экс-замгубернатора Зауралья Ванюкова оставили в СИЗО. / Глава одного из «атомных» городов Урала объявил об отставке. / Приштина рискует «взбесить» США налогами на сербские товары: косовары не скрывают опасений. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Белоруссия

«Нужно уважать российского посла»: Москва ответила на новую истерику Минска

США похвалили Белоруссию за отрицание российского Крыма

Белоруссия займет у России 600 млн долларов на финансирование прежних долгов

Лукашенко пообещал снижать зарплаты хоккеистам за проигранные матчи

Бывший генсек НАТО предрек Минску войну по украинскому сценарию

Союзное государство: Лукашенко готов уже завтра объединиться с Путиным

Путин и Лукашенко заверили друг друга в дружбе

Путин и Лукашенко условились о новом раунде переговоров

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Белоруссия, Лукашенко Александр,

Новости партнеров