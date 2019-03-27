«Всех под нож»: Лукашенко устроил разнос чиновникам за бардак на коровьей ферме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», входящий в структуру агрохолдинга «Купаловское». Увиденное настолько не понравилось главе государства, что своих должностей лишились несколько чиновников.

Лукашенко без предупреждения наведался в коровник и на машинный двор. Он отметил неудовлетворительные условия содержания животных, передает БелТА. «Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину!» – возмутился президент.

Кроме того, белорусский лидер остался недоволен состоянием сельхозтехники. В ангарах и на улице стояли неработающие машины, среди них были и новые, пришедшие в негодность из-за ненадлежащих условий эксплуатации и хранения.

«Кругом кладбище – что на улице, что под крышей», – обратил внимание глава государства. Примечательно, что за день до приезда Лукашенко территорию проверял руководитель агрохолдинга и там «наводили порядок».

«Вечером чтоб у меня лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Помимо губернатора и прочих, тут были люди, которые должны были за это отвечать. Всех под нож. Всех до единого. Возбудить уголовное дело по всей строгости закона», – заключил белорусский президент.

В результате Лукашенко принял решение об отставке губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, исполнять обязанности главы региона назначен его заместитель Николай Коротин. Кроме того, своих полномочий также лишились председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.

Минск, Служба информации РИА «Новый День»

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