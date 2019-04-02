20 лет Союзному государству: россияне не желают объединения с Белоруссией

Почти половина жителей России (48%) высказалась против создания единого государства с Белоруссией. Большинство из них опасаются за экономическую стабильность страны. Дружить обязательно надо, но объединяться все же не стоит, уверены участники опроса, приуроченного к 20-летнему юбилею создания Союзного государства России и Белоруссии, который отмечается сегодня, 2 апреля.

Также стоит отметить, что более половины россиян (51%) вообще никогда не слышали Союзном государстве с Белоруссией. Таковы данные опроса ВЦИОМ «Россия и Белоруссия: новый формат интеграции?». Большинство россиян (30%) оценивают отношения между странами как «нормальные, спокойные». 20% респондентов считают, что Россия и Белоруссия дружат. Среди респондентов нашлись и те (1%), которые заявили, что Россия и Белоруссия находятся в состоянии вражды.

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, данные опроса напомнили известную пословицу: «Дружба дружбой, а табачок врозь». «Россияне хорошо относятся к братскому народу, но реализация идеи объединения государств вызывает настороженность. Причина – латентный страх, что такое решение может привести к неоднозначным последствиям для экономики России. Такое восприятие ситуации формирует и фокус оценки Союзного государства, и перспектив российско-белорусских отношений», – отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов. «В этом году мы отмечаем двадцатилетие подписания Договора о создании Союзного государства. За прошедший с тех пор период наши страны значительно продвинулись по пути взаимовыгодного сотрудничества и интеграции. Реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической и других отраслях, расширяется межрегиональное взаимодействие. Координация усилий в сферах внешней политики и обороны способствует укреплению международных позиций России и Беларуси, обеспечению безопасности наших граждан», – отметил в поздравлении российский лидер.

Владимир Путин высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей, который позволяет обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы двусторонней повестки дня, находить решения, наилучшим образом отвечающие интересам братских народов двух стран.

Минску и Москве нужно и дальше расширять сотрудничество, устранять искусственные барьеры и ограничения в экономике. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Реальные преимущества Союза сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов», – говорится в обращении Лукашенко к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов двух стран, текст которого опубликовала пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что День единения народов символизирует «твердую приверженность» Минска и Москвы «многовековой дружбе и общим духовным ценностям». «Заложенные в основу нашего единения принципы взаимного доверия и равноправия позволяют проводить согласованную внешнюю политику, успешно бороться с современными вызовами и угрозами. Союзное строительство обеспечивает сохранение общего гуманитарного пространства, углубление всесторонних культурных связей, поддержание теплых человеческих отношений», – добавил Лукашенко.

Глава Белоруссии отправил Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю 20-летнего юбилея Дня единения народов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 января 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Иван Гридин

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