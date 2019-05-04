«Денежная рука» Москвы: задержан экс-замглавы Совбеза Белоруссии за взятку от российской компании

В отношениях Москвы и Минска намечается новый громкий скандал. В Белоруссии задержан бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Андрей Втюрин. Он заподозрен в получении крупной взятки от российской компании.

Как говорится в сообщении Комитета государственной безопасности Белоруссии, Следственным управлением КГБ ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь. Бывший высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки.

«Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. КГБ продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в сообщении белорусской спецслужбы.

Примечательно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совбеза 2 мая. Поводом для этого стало «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующее решение было утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным на Национальном правовом Интернет-портале.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 03.05.19

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