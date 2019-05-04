российское информационное агентство 18+

Техподдержка 21-го века

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 4 мая 2019, 13:14 мск

Новости Политика

«Денежная рука» Москвы: задержан экс-замглавы Совбеза Белоруссии за взятку от российской компании

В отношениях Москвы и Минска намечается новый громкий скандал. В Белоруссии задержан бывший заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Андрей Втюрин. Он заподозрен в получении крупной взятки от российской компании.

Как говорится в сообщении Комитета государственной безопасности Белоруссии, Следственным управлением КГБ ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 («Получение взятки») УК Республики Беларусь. Бывший высокопоставленный чиновник был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Белоруссии. Последнему предъявлено обвинение в даче взятки.

«Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. КГБ продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в сообщении белорусской спецслужбы.

Примечательно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил Втюрина с поста заместителя госсекретаря Совбеза 2 мая. Поводом для этого стало «совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Соответствующее решение было утверждено указом главы государства от 24 апреля, опубликованным на Национальном правовом Интернет-портале.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

Минск. Другие новости 03.05.19

Албанский спецназ атаковал сербов на юге Косова. / НАТО берет Сербию «в тиски»: североатлантический альянс наращивает активность. / Албанцы испекли «пироги примирения»: сербская оппозиция в восторге. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Белоруссия

Подвела «грязная нефть»: Медведев дал поручения смягчить ограничение на белорусскую «молочку»

Россия закачала в Белоруссию 5 млн тонн «грязной» нефти

На восстановление нефтепровода «Дружба» потребуется несколько месяцев

Украина вслед за Польшей и Словакией остановила транзит российской нефти

Проблему качества нефти в правительстве РФ назвали «технической ошибкой»

Белоруссия остановила поставки бензина и дизеля на Украину, в Польшу и страны Балтии

«Транснефть» призналась в поставках грязной нефти в Белоруссию

«Россия с ним разберется сама»: Лукашенко прокомментировал скандал вокруг посла РФ в Минске

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, Белоруссия, Коррупция,

Новости партнеров