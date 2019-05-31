В Северной Корее казнили дипломатов за провал встречи Ына и Трампа

Южнокорейскому изданию Chosun Ilbo стало известно о казни пяти высокопоставленных дипломатов в КНДР. По словам источников, чиновники лишились жизни из-за неудачного американо-северокорейского саммита в Ханое.

Собеседник издания сообщил, что высших должностных лиц казнили на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Среди приговоренных был спецпредставитель КНДР по делам США государственного совета республики Ким Хёк Чхоль. Перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже.

Кроме того, глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам воссоединения Ким Ён Чхоль был приговорен к каторжным работам с целью «перевоспитания». Его отправили в лагерь для политзаключенных в провинции Чагандо.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27-28 февраля 2019 года. Это были вторые переговоры глав государств, но закончились они полным провалом. Стороны не пришли к соглашению, отменили ланч и совместную пресс-конференцию. Тогда Трамп заявил, что на этом саммите «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

Пхеньян, Служба информации РИА «Новый День»

Пхеньян. Другие новости 31.05.19

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