Власти Москвы призывают не выходить на акцию в поддержку Голунова. Участников шествия уже ждет полиция (ФОТО)

Московские власти призвали отказаться от участия в несогласованной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, которую планировалось провести 12 июня в центре столицы.

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции отметили, что накануне состоялась встреча представителей московского правительства с организаторами несогласованного марша. В ходе встречи организаторы «были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия в соответствии с действующим законодательством», подчеркнули в мэрии, передает «Интерфакс».

В мэрии Москвы указали на недостаток времени для того, чтобы обеспечить безопасность на марше в полном объеме. «В этой связи просим граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии», – говорится в сообщении.

Накануне вечером корреспондент «Медузы» Иван Голунов был освобожден из-под домашнего ареста. Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, возбужденное против него на прошлой неделе, прекращено в связи с отсутствием доказательств.

Ранее ряд журналистов и активистов заявили в соцсетях о намерении провести марш в поддержку Голунова 12 июня в центре столицы. После того, как им не удалось согласовать акцию у московских властей, они сложили с себя полномочия инициаторов этой акции и отказались от призывов выходить на нее. «Каждый пускай решает сам», – написал в Facebook один из инициаторов марша, журналист Евгений Берг.

Сам Иван Голунов заявил после освобождения, что не собирается идти на акцию в свою поддержку. По его словам, «лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш».

Руководство «Медузы», в свою очередь, предложило не проводить марш, а 12 июня «немного выпить», чтобы отпраздновать освобождение Ивана Голунова, и «в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы».

Между тем, активисты сообщили в соцсетях, что рядом с метро «Чистые пруды», где в полдень должно начаться шествие в поддержку Голунова, появились автобусы с полицией и автозаки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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